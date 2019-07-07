2019-07-07T12:20:49+03:00
Общество

В Уфе у шести водителей-наркоманов отобрали права

Хотя уфимцы состояли на учете у нарколога, права им все же выдали
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе шесть водителей лишились своих водительских прав из-за медицинского диагноза. Дело в том, что уфимцы состоят на учете у врача-нарколога, но при этом легко получили водительское удостоверение, хотя согласно действующему законодательству диагноз «наркомания» - прямое тому противопоказание.

Прокуратура Ленинского района обратилась с исковыми заявлениями в суд, и суд удовлетворил их в полном объеме. Теперь наркозависимые уфимцы будут передвигаться по городу пешком или на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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