Пассажиру стало плохо: в Уфе экстренно приземлился самолет

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-07T11:37:35+03:00

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В Уфе совершил вынужденную посадку самолет из-за пассажира, которому неожиданно стало плохо во время полета. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта.

Инцидент произошел сегодня утром, 7 июля. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ютейр» и следующий по маршруту Сургут – Ростов-на-Дону, приземлился в аэропорту в 10.13 по местному времени. Оказывается, что себя плохо почувствовал пассажир 1947 года рождения. Пожилой мужчина находился в сознании, прибывшие врачи скорой помощи осмотрели его и приняли решение о госпитализации в городскую клинику.

Всего на борту находились 104 пассажира, все они в ближайшее время, после завершения необходимых формальностей, вылетят в свой пункт назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU