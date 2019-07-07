2019-07-07T11:18:04+03:00
Общество

"Видели возле городского пруда":в Башкирии разыскивают двух пропавших школьниц

В последний раз подруг видели вечером 6 июля в Белебее
Яна БАЗЕКИНА
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Девочки не вернулись домой вчера вечером, 6 июляДевочки не вернулись домой вчера вечером, 6 июля
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В Белебее родственники совместно с полицией разыскивают двух пропавших школьниц. 17-летняя Анна Мосман и 14-летняя Виктория Голубева ушли из дома вчера, 6 июля, на прогулку, но обратно так и не вернулись. В последний раз подруг видели примерно в 19.00 неподалеку от городского пруда.

Приметы Анны Мосман: рост 157 см, среднего телосложения, длинные светлые волосы.

Была одета: футболка в бело-черную полоску, темно-серая кофта, джинсовые шорты с черными прорезями, черно-голубые балетки. При себе имела ярко-голубую сумку в ручкой в виде цепочки золотистого цвета.

Приметы Виктории Голубевой: рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы до плеч.

Особые приметы: на левой руке татуировка в виде молнии или кардиограммы.

Была одета: белая футболка, черные шорты, бордовые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавших девочек, просьба немедленно сообщить в полицию по номеру 02, 112 или 8-999-741-95-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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