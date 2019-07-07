"Видели возле городского пруда":в Башкирии разыскивают двух пропавших школьниц
В Белебее родственники совместно с полицией разыскивают двух пропавших школьниц. 17-летняя Анна Мосман и 14-летняя Виктория Голубева ушли из дома вчера, 6 июля, на прогулку, но обратно так и не вернулись. В последний раз подруг видели примерно в 19.00 неподалеку от городского пруда.
Приметы Анны Мосман: рост 157 см, среднего телосложения, длинные светлые волосы.
Была одета: футболка в бело-черную полоску, темно-серая кофта, джинсовые шорты с черными прорезями, черно-голубые балетки. При себе имела ярко-голубую сумку в ручкой в виде цепочки золотистого цвета.
Приметы Виктории Голубевой: рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы до плеч.
Особые приметы: на левой руке татуировка в виде молнии или кардиограммы.
Была одета: белая футболка, черные шорты, бордовые кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавших девочек, просьба немедленно сообщить в полицию по номеру 02, 112 или 8-999-741-95-96.
ИСТОЧНИК KP.RU