В Уфе появился новый спортивный арт-объект
Огромный футбольный мяч установили в сквере напротив стадиона «Нефтяник»
Фото: уфимская городская администрация
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Власти Башкирии продолжают продвигать в республике тему здорового образа жизни и спорта. Так, в Орджоникидзевском районе Уфы, напротив стадиона «Нефтяник» появился новый сквер «Спортивный». Для удобства уфимцев и гостей столицы тут подстригли газоны, установили скамейки и светильники. Многие уже облюбовали это место для утренних пробежек и вечерних променадов, а дети приходят сюда кататься на самокатах и велосипедах.
Главным украшением сквера стал арт-объект в виде огромного футбольного мяча. Его уже облюбовали местные жители для фотографий.
ИСТОЧНИК KP.RU