Запасаемся тазами: где в Уфе отключат горячую и холодную воду

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-07T09:14:41+03:00

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Уфаводоканал опубликовал график отключения горячей и холодной воды в Октябрьском районе города. Так, с 22.00 8 июля до 06.00 9 июля вода полностью будет отключена в городской клинической больнице №21 по адресу проезд Лесной, 3, а также в «Уфимском лесхозе» и одноименном техникуме по адресу проезд Лесной, 1.

Отключение воды – вынужденная необходимость в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе, поэтому горожанам придется потерпеть временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU