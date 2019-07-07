2019-07-07T09:14:41+03:00
Общество

Запасаемся тазами: где в Уфе отключат горячую и холодную воду

Без воды останутся городская больница и техникум
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Уфаводоканал опубликовал график отключения горячей и холодной воды в Октябрьском районе города. Так, с 22.00 8 июля до 06.00 9 июля вода полностью будет отключена в городской клинической больнице №21 по адресу проезд Лесной, 3, а также в «Уфимском лесхозе» и одноименном техникуме по адресу проезд Лесной, 1.

Отключение воды – вынужденная необходимость в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе, поэтому горожанам придется потерпеть временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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