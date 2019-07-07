2019-07-07T09:30:55+03:00
Общество

Жителей Башкирии напугал огромный мохнатый паук

Люди гадают, может ли быть насекомое ядовитым
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Огромный паук с мохнатыми полосатыми лапами преспокойно разгуливал по улицам, нагоняя ужас на местных жителейОгромный паук с мохнатыми полосатыми лапами преспокойно разгуливал по улицам, нагоняя ужас на местных жителей
Изменить размер текста:

Жителей поселка Юматово напугал огромный мохнатый паук, преспокойно разгуливающий по улицу. Членистоногое размером с ладонь удалось сфотографировать местному жителю, и теперь всех интересует главный вопрос – не ядовито ли насекомое, где прячутся его сородичи, и как с ними бороться, если пауки решат расплодиться.

Некоторые комментаторы отмечают, что пугающее насекомое очень напоминает южнорусского тарантула, который часто встречается на территории Башкирии. Укус таких пауков не смертелен, но весьма болезненный, а сами насекомые редко нападают первыми на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24