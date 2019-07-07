2019-07-07T08:33:31+03:00
Происшествия

Стало известно, из-за чего вспыхнул многоквартирный дом в Башкирии

Причиной пожара стала неисправная электропроводка
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет ЧС по РБФото: Госкомитет ЧС по РБ
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Вчера ночью, 6 июля, в Чишминском районе Башкирии, в поселке Горный случился пожар. Вспыхнул одноэтажный жилой дом на восемь квартир, и пожарным пришлось потрудиться, чтобы сбить бушующее пламя. К счастью, никто из жильцов не пострадал. А вот сам дом превратился в обугленные развалины, так что погорельцам пришлось отправиться в пункт временного размещения.

Как сообщили в Госкомитете республики по ЧС, наиболее вероятной причиной пожара стала неисправная электропроводка в доме. Сейчас районная администрация рассматривает варианты всесторонней поддержки погорельцев, включая жилищную и материальную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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