В Башкирии объявили штормовое предупреждение
Скорость ветра усилится до 20 метров в секунду
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
По данным аварийного ведомства, скорость порывов ветра может усилиться до опасных 15-20 метров в секунду. По этой причине спасатели решили предупредить жителей республики об опасности.
В такую погоду запрещается прятаться от ветра и дождя под неустойчивыми конструкциями. Если непогода застала вас в лесу - постарайтесь спрятаться среди низкорослых растений. Водителям следует снизить максимальную скорость передвижения. Уходя из дома, обязательно плотно закрывайте все окна и двери.
ИСТОЧНИК KP.RU