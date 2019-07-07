2019-07-07T06:39:50+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Скорость ветра усилится до 20 метров в секунду
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветраВ Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным аварийного ведомства, скорость порывов ветра может усилиться до опасных 15-20 метров в секунду. По этой причине спасатели решили предупредить жителей республики об опасности.

В такую погоду запрещается прятаться от ветра и дождя под неустойчивыми конструкциями. Если непогода застала вас в лесу - постарайтесь спрятаться среди низкорослых растений. Водителям следует снизить максимальную скорость передвижения. Уходя из дома, обязательно плотно закрывайте все окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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