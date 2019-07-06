2019-07-06T20:02:55+03:00
Происшествия

У жителя Башкирии украли металлический гараж

Мужчина обратился в полицию
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии полицейские поймали мужчину, который украл гаражВ Башкирии полицейские поймали мужчину, который украл гараж
Изменить размер текста:

У жителя Стерлитамака украли металлический гараж.

О необычном преступлении рассказали в МВД Башкирии. К полицейским обратился житель Стерлитамака, который рассказал, что неизвестные украли его гараж, который находился на садовом участке. На место происшествия выехали полицейские.

Оказалось, что металлическую конструкцию положил глаз 25-летний ранее судимый местный житель. По словам парня, он думал, что участок заброшенный, и гараж никому не нужен. Он вызвал погрузчик, поднял гараж, а затем продал его. Полученные деньги он потратил на выпивку.

По факту грабежа полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужа кассира из Салавата, сбежавшей с 25 млн, оставили на свободе
В Башкирии прекратили поиски пропавшего Юрия Косова
В Уфе извращенец напал на 9-летнюю девочку
В Уфе на новой набережной сфотографировали голую девушку
Жена форварда «Салавата Юлаева» оказалась в больнице
Погода в Башкирии на воскресенье, 7 июля
Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных
Житель Башкирии открыл ногой бутылку с айраном
На дороге в Башкирии разбились отец и сын
В Уфе обсудят масштабную стройку в Черниковке
«Почти сама домой пришла»: в Башкирии прекратили поиски Елены Соловей
Футбольная «Уфа» подписала защитника из молодежки «Спартака»
В Башкирии сгорел дом на восемь квартир
Пропавшую в Воронеже девушку нашли в Уфе
Кассиршу из Башкирии этапировали в СИЗО
Житель Башкирии жестоко убил родителей и брата
Юрий Шатунов перенес экстренную операцию
Житель Уфы заживо сгорел в собственном гараже
В Уфе пришел в себя восьмилетний мальчик, которого переехал ассенизатор
Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 млн, доставили в уфимское СИЗО
«Как вы думаете, как чувствует себя человек, которого задержали?»: адвокат рассказал о состоянии кассирши Луизы
Уфимец сжег друзей в собственной квартире
Кандидат от ЛДПР сдал документы на пост главы Башкирии
Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии
«С защитником определились»: уфимский общественник нашел адвоката для Луизы Хайруллиной