У жителя Башкирии украли металлический гараж
У жителя Стерлитамака украли металлический гараж.
О необычном преступлении рассказали в МВД Башкирии. К полицейским обратился житель Стерлитамака, который рассказал, что неизвестные украли его гараж, который находился на садовом участке. На место происшествия выехали полицейские.
Оказалось, что металлическую конструкцию положил глаз 25-летний ранее судимый местный житель. По словам парня, он думал, что участок заброшенный, и гараж никому не нужен. Он вызвал погрузчик, поднял гараж, а затем продал его. Полученные деньги он потратил на выпивку.
По факту грабежа полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU