У жителя Башкирии украли металлический гараж

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-06T20:02:55+03:00

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У жителя Стерлитамака украли металлический гараж.

О необычном преступлении рассказали в МВД Башкирии. К полицейским обратился житель Стерлитамака, который рассказал, что неизвестные украли его гараж, который находился на садовом участке. На место происшествия выехали полицейские.

Оказалось, что металлическую конструкцию положил глаз 25-летний ранее судимый местный житель. По словам парня, он думал, что участок заброшенный, и гараж никому не нужен. Он вызвал погрузчик, поднял гараж, а затем продал его. Полученные деньги он потратил на выпивку.

По факту грабежа полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU