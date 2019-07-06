2019-07-06T17:14:56+03:00
Общество

В Уфе на новой набережной сфотографировали голую девушку

Снимок разместили в интернете
Рустем АХУНОВ
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На новой набережной в Уфе загорала девушкаНа новой набережной в Уфе загорала девушка
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Внимательные уфимцы сфотографировали незнакомку, загорающую на недостроенной набережной реки Белой.

Фотографию выложили в одном из местных интернет сообщества. На снимке видно девушку, которая расстелила покрывало и улеглась прямо на бетонном покрытии. Некоторые пользователи предположили, что незнакомка нага.

Пользователи интернета начали оперативно предлагать девушке непотребства. Остальные, наоборот, возмутились обнаженной девушке на набережной.

Напомним, что новая набережная - объект недостроенный. Гулять по ней, а уж тем более загорать, пока еще опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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