В Уфе на новой набережной сфотографировали голую девушку
Снимок разместили в интернете
На новой набережной в Уфе загорала девушка
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Внимательные уфимцы сфотографировали незнакомку, загорающую на недостроенной набережной реки Белой.
Фотографию выложили в одном из местных интернет сообщества. На снимке видно девушку, которая расстелила покрывало и улеглась прямо на бетонном покрытии. Некоторые пользователи предположили, что незнакомка нага.
Пользователи интернета начали оперативно предлагать девушке непотребства. Остальные, наоборот, возмутились обнаженной девушке на набережной.
Напомним, что новая набережная - объект недостроенный. Гулять по ней, а уж тем более загорать, пока еще опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU