Погода в Башкирии на воскресенье, 7 июля

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-06T15:04:49+03:00

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Завтра, 7 июля, жителей Башкирии ждет теплая и солнечная погода.

По данным МЧС республики, серьезных осадков в Башкирии не ожидается. Дожди будут идти лишь местами, да и те – кратковременные. Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Ночью похолодает до +9, а днем столбик термометра дойдет до 25 градусов. По югу возможно потепление до 30 градусов.

В Уфе погода будет облачной. Днем возможны небольшие дожди, а вечером грозы. Температура воздуха днем поднимется до 23 градусов, а ночью и утром похолодает до 13 градусов.

В МЧС республики предупреждают, что из-за резкой смены температуры воздуха возможно возникновение тумана на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU