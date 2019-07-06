Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-06T14:41:45+03:00

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В Минтруда Башкирии составили список районов и городов Башкирии, где больше всего безработных.

Так, на первом месте оказался город Агидель – уровень безработицы здесь составляет 5,59%. На втором месте – Межгорье с 2,73%. Замыкает тройку Чишминский район с показателем в 2,29%.

По состоянию на 1 июня 2019 года в республике числятся безработными порядка 21,4 человек. Это на 1800 больше, чем в начале года.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Бирске, Октябрьском и Сибае. Общий уровень безработицы в Башкирии составляет 4,7% от общего числа работоспособного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU