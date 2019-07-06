Житель Башкирии открыл ногой бутылку с айраном
Молодой человек поучаствовал в #Bottlecapchallange
Житель Башкирии ногой открыл бутылку с айраном
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Житель Башкирии Марат Мурзагулов открыл ногой бутылку с айраном на фоне шихана Торатау.
Напомним, что модный тренд на необычный способ открытия емкостей с напитками начал актер Джейсон Стэтхэм. Суть заключается в том, что человек ловким ударом ноги аккуратно открывает бутылку с водой. Естественно, что у «перевозчика» тут же появились подражатели среди актеров, спортсменов и простых пользователей интернета.
Житель Башкирии решил добавить в трюк немного национального колорита. Он надел национальную шапку, поехал к шихану Торатау и открыл ударом ноги бутылку с кисломолочным продуктом – айраном.
Житель Башкирии ногой открыл бутылку с айраном
ИСТОЧНИК KP.RU