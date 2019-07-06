2019-07-06T13:51:42+03:00
Общество

Житель Башкирии открыл ногой бутылку с айраном

Молодой человек поучаствовал в #Bottlecapchallange
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии ногой открыл бутылку с айраномЖитель Башкирии ногой открыл бутылку с айраном
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Житель Башкирии Марат Мурзагулов открыл ногой бутылку с айраном на фоне шихана Торатау.

Напомним, что модный тренд на необычный способ открытия емкостей с напитками начал актер Джейсон Стэтхэм. Суть заключается в том, что человек ловким ударом ноги аккуратно открывает бутылку с водой. Естественно, что у «перевозчика» тут же появились подражатели среди актеров, спортсменов и простых пользователей интернета.

Житель Башкирии решил добавить в трюк немного национального колорита. Он надел национальную шапку, поехал к шихану Торатау и открыл ударом ноги бутылку с кисломолочным продуктом – айраном.

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Житель Башкирии ногой открыл бутылку с айраном
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ИСТОЧНИК KP.RU

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