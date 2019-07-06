В Уфе обсудят масштабную стройку в Черниковке

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-06T12:00:31+03:00

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Уфимские депутаты обсудят масштабную стройку в Черниковке

Напомним, что ранее народные избранники отменили запланированные слушания по застройке северной части города новыми домами. Причина была проста – в районе попросту не хватит школ и детсадов, в которые придут дети из новостроек. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Мира, Кольцевой, Горького и Конституции.

Слушания отменили, а депутат, планировавший застройку, заявил, что возведение школ и детских садов не является задачей коммерческой компании и даже пригрозил чиновникам администрации судом.

В итоге слушания пройдут в период с 8 июля по 29 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU