2019-07-06T11:08:45+03:00
Общество

«Почти сама домой пришла»: в Башкирии прекратили поиски Елены Соловей

Молодая женщина жива и здорова
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии прекратили поиски молодой мамы из СтерлитамакаВ Башкирии прекратили поиски молодой мамы из Стерлитамака
Изменить размер текста:

В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей накануне Елены Соловей.

Напомним, что молодая женщина исчезла из Стерлитамака после ссоры с мужем 3 июля. Перепуганный мужчина обратился к волонтерам и полицейским. К счастью, молодая мама вернулась домой живой и здоровой. Об этом сообщили волонтеры-поисковики в социальных сетях. Вскоре ситуацию прокомментировал и сам супруг пропавшей.

- Жену нашел, все нормально. Спасибо всем большое за помощь. Почти сама домой пришла, - объяснил мужчина.

Где все это время находилась молодая мама - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дороге в Башкирии разбились отец и сын
В Уфе обсудят масштабную стройку в Черниковке
Футбольная «Уфа» подписала защитника из молодежки «Спартака»
В Башкирии сгорел дом на восемь квартир
Пропавшую в Воронеже девушку нашли в Уфе
Кассиршу из Башкирии этапировали в СИЗО
Житель Башкирии жестоко убил родителей и брата
Юрий Шатунов перенес экстренную операцию
Житель Уфы заживо сгорел в собственном гараже
В Уфе пришел в себя восьмилетний мальчик, которого переехал ассенизатор
Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 млн, доставили в уфимское СИЗО
«Как вы думаете, как чувствует себя человек, которого задержали?»: адвокат рассказал о состоянии кассирши Луизы
Уфимец сжег друзей в собственной квартире
Кандидат от ЛДПР сдал документы на пост главы Башкирии
Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии
«С защитником определились»: уфимский общественник нашел адвоката для Луизы Хайруллиной