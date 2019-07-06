«Почти сама домой пришла»: в Башкирии прекратили поиски Елены Соловей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-06T11:08:45+03:00

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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей накануне Елены Соловей.

Напомним, что молодая женщина исчезла из Стерлитамака после ссоры с мужем 3 июля. Перепуганный мужчина обратился к волонтерам и полицейским. К счастью, молодая мама вернулась домой живой и здоровой. Об этом сообщили волонтеры-поисковики в социальных сетях. Вскоре ситуацию прокомментировал и сам супруг пропавшей.

- Жену нашел, все нормально. Спасибо всем большое за помощь. Почти сама домой пришла, - объяснил мужчина.

Где все это время находилась молодая мама - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU