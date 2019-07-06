«Почти сама домой пришла»: в Башкирии прекратили поиски Елены Соловей
Молодая женщина жива и здорова
В Башкирии прекратили поиски молодой мамы из Стерлитамака
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей накануне Елены Соловей.
Напомним, что молодая женщина исчезла из Стерлитамака после ссоры с мужем 3 июля. Перепуганный мужчина обратился к волонтерам и полицейским. К счастью, молодая мама вернулась домой живой и здоровой. Об этом сообщили волонтеры-поисковики в социальных сетях. Вскоре ситуацию прокомментировал и сам супруг пропавшей.
- Жену нашел, все нормально. Спасибо всем большое за помощь. Почти сама домой пришла, - объяснил мужчина.
Где все это время находилась молодая мама - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU