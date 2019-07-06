2019-07-06T10:37:24+03:00
Спорт

Футбольная «Уфа» подписала защитника из молодежки «Спартака»

К команде присоединился Тургай Мохбалиев
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с новым защитникомФутбольный клуб «Уфа» заключил контракт с новым защитником
Изменить размер текста:

19-летний защитник Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с футбольным клубом «Уфа».

Известно, что новичок «горожан» родился в Азербайджане, однако имеет российское гражданство. Последние 6 лет он провел в академии московского «Спартака».

В прошлом сезоне Мохбалиев провел за молодежку «красно-белых» 28 матчей, в которых отметился двумя голами. Также защитника вызывали в сборную Россию U-19, в которой он отыграл четыре матча.

Напомним, что для «Уфы» новый сезон начнется уже 13 июля с гостевого матча против «Урала». Первая домашняя игра пройдет 20 июля против «Краснодара».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дороге в Башкирии разбились отец и сын
В Уфе обсудят масштабную стройку в Черниковке
«Почти сама домой пришла»: в Башкирии прекратили поиски Елены Соловей
В Башкирии сгорел дом на восемь квартир
Пропавшую в Воронеже девушку нашли в Уфе
Кассиршу из Башкирии этапировали в СИЗО
Житель Башкирии жестоко убил родителей и брата
Юрий Шатунов перенес экстренную операцию
Житель Уфы заживо сгорел в собственном гараже
В Уфе пришел в себя восьмилетний мальчик, которого переехал ассенизатор
Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 млн, доставили в уфимское СИЗО
«Как вы думаете, как чувствует себя человек, которого задержали?»: адвокат рассказал о состоянии кассирши Луизы
Уфимец сжег друзей в собственной квартире
Кандидат от ЛДПР сдал документы на пост главы Башкирии
Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии
«С защитником определились»: уфимский общественник нашел адвоката для Луизы Хайруллиной