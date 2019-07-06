Футбольная «Уфа» подписала защитника из молодежки «Спартака»
К команде присоединился Тургай Мохбалиев
Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с новым защитником
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19-летний защитник Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с футбольным клубом «Уфа».
Известно, что новичок «горожан» родился в Азербайджане, однако имеет российское гражданство. Последние 6 лет он провел в академии московского «Спартака».
В прошлом сезоне Мохбалиев провел за молодежку «красно-белых» 28 матчей, в которых отметился двумя голами. Также защитника вызывали в сборную Россию U-19, в которой он отыграл четыре матча.
Напомним, что для «Уфы» новый сезон начнется уже 13 июля с гостевого матча против «Урала». Первая домашняя игра пройдет 20 июля против «Краснодара».
ИСТОЧНИК KP.RU