Пропавшую в Воронеже девушку нашли в Уфе
Выпускница приехала к своему молодому человеку
В Уфе нашли пропавшую в Воронеже школьницу
Изменить размер текста:
В Уфе нашли 17-летнюю девушку, пропавшую в Воронеже.
Как сообщает «КП-Воронеж», юная беглянка пропала из города еще 22 июня. Известно, что в этот день у девушки был выпускной. Однако вместо того, чтобы радоваться окончанию школы вместе с друзьями, выпускница решила сбежать в Башкирию к своему молодому человеку.
В итоге нашли девочку только 5 июля. Как и предполагалось, она пряталась в Уфе вместе со своим кавалером. Примечательно, что ради прекрасного чувства беглянка преодолела расстояние в сотни километров. Сейчас ее везут обратно в Воронеж.
ИСТОЧНИК KP.RU