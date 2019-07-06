Пропавшую в Воронеже девушку нашли в Уфе

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-06T08:20:00+03:00

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В Уфе нашли 17-летнюю девушку, пропавшую в Воронеже.

Как сообщает «КП-Воронеж», юная беглянка пропала из города еще 22 июня. Известно, что в этот день у девушки был выпускной. Однако вместо того, чтобы радоваться окончанию школы вместе с друзьями, выпускница решила сбежать в Башкирию к своему молодому человеку.

В итоге нашли девочку только 5 июля. Как и предполагалось, она пряталась в Уфе вместе со своим кавалером. Примечательно, что ради прекрасного чувства беглянка преодолела расстояние в сотни километров. Сейчас ее везут обратно в Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU