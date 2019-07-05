Житель Башкирии жестоко убил родителей и брата

СЕГОДНЯ 20:00 2019-07-05T20:00:46+03:00

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Сегодня, 5 июля, в одной из деревень Кугарчинского района Башкирии 25-летний молодой человек жестоко расправился со всей семьей. Среди белого дня он схватил нож и нашел на огороде 30-летнего брата. Изверг нанес родственнику множество ударов ножом, а затем накинулся на 53-летнюю мать. Отец попытался убежать от сына, но тот догнал его на участке соседей и также нанес несколько ударов ножом. От полученных травм все трое скончались на месте.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, после кровавой бойни, которую он устроил, мужчина сам пришел в местный отдел полиции и рассказал о содеянном. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, подозреваемый находится под стражей.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, изучается личность потерпевших и подозреваемого, в отношении последнего планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы, - сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU