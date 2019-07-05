В Уфе пришел в себя восьмилетний мальчик, которого переехал ассенизатор
В начале июля жителей Башкирии потрясла настоящая трагедия, произошедшая в Сибае. 8-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и катил свой велосипед. Внезапно из-за угла вылетела многотонная ассенизаторская машина и переехала ребенка. Как оказалось, водитель грузовика был лишен прав. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Мальчик был доставлен в Сибайскую городскую больницу. Но уже на следующий день было принято решение перевезти его в Уфу – его состояние оценивалось как тяжелое. Для этого в столицу башкирского Зауралья прибыл специальный борт санитарной авиации.
Сегодня стало известно, что мальчик пришел в себя. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, передает ГТРК «Башкортостан».
8-летний мальчик попал под колеса автоцистерны.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU