В Уфе пришел в себя восьмилетний мальчик, которого переехал ассенизатор

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-05T18:31:14+03:00

Врачи несколько дней боролись за его жизнь

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В начале июля жителей Башкирии потрясла настоящая трагедия, произошедшая в Сибае. 8-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и катил свой велосипед. Внезапно из-за угла вылетела многотонная ассенизаторская машина и переехала ребенка. Как оказалось, водитель грузовика был лишен прав. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Мальчик был доставлен в Сибайскую городскую больницу. Но уже на следующий день было принято решение перевезти его в Уфу – его состояние оценивалось как тяжелое. Для этого в столицу башкирского Зауралья прибыл специальный борт санитарной авиации.

Сегодня стало известно, что мальчик пришел в себя. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, передает ГТРК «Башкортостан».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/717863" frameborder="0"></iframe> 8-летний мальчик попал под колеса автоцистерны.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU