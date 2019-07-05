Кандидат от ЛДПР сдал документы на пост главы Башкирии

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-05T16:17:08+03:00

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В ЦИК Башкирии подал документы на регистрацию депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Он стал вторым претендентом на пост главы республики, кто прошел муниципальный фильтр. Его поддержали 476 депутатов представительных органов местного самоуправления. Помимо листов с подписями чиновников, Сухарев также представил в Центризберком финансовый отчет, уведомление об отсутствии вкладов и денежных средств в иностранных банках, а также сведения о трех кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации.

Первым документы на регистрацию кандидата в день начала приема, 1 июля, подал врио главы республики Радий Хабиров. Оставшимся претендентам нужно пройти муниципальный фильтр до 11 июля. Они должны собрать в свою поддержку как минимум 454 подписи депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU