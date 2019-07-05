В Башкирии пропал 62-летний Юрий Косов

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-05T15:38:32+03:00

Мужчина уехал на велосипеде и не вернулся

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В городе Салават родные и близкие ищут 62-летнего Юрия Косова. Накануне пожилой мужчина уехал из дома на велосипеде «Сура» зеленого цвета и не вернулся. К поискам пропавшего подключился ПСО «Лиза Алерт». В организации сообщили, что Юрий нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, седые короткие волосы, карие глаза.

Одежда: черная футболка в мелкую белую полоску, черные шорты в бело-серую клетку, черные носки и черные кроссовки.

Если вы знаете, где находится Юрий Косов, просьба сообщить в полицию или по номеру 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU