Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии
Несмотря на осадки, теплая погода сохранится
Погода на выходных не преподнесет никаких сюрпризов
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Синоптики Башгидрометцентра рассказали, чего ожидать жителям республики от погоды на выходных.
В субботу, 6 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западным, умеренным. Днем возможны усиления до порывистого. Ночью температура воздуха составит +9,+14 градусов. Днем столбик термометра не поднимается выше 24 градусов.
На следующий день, 7 июля, ожидается такая же картина – вплоть до количества осадков и показателя температуры. Синоптики не прогнозируют никаких изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU