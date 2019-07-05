2019-07-05T15:56:03+03:00
Общество

Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии

Несмотря на осадки, теплая погода сохранится
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погода на выходных не преподнесет никаких сюрпризовПогода на выходных не преподнесет никаких сюрпризов
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Синоптики Башгидрометцентра рассказали, чего ожидать жителям республики от погоды на выходных.

В субботу, 6 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западным, умеренным. Днем возможны усиления до порывистого. Ночью температура воздуха составит +9,+14 градусов. Днем столбик термометра не поднимается выше 24 градусов.

На следующий день, 7 июля, ожидается такая же картина – вплоть до количества осадков и показателя температуры. Синоптики не прогнозируют никаких изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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