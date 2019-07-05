Уфимец сжег друзей в собственной квартире

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-05T17:06:41+03:00

В ходе следствия мужчина признал свою вину, но позднее "ушел в отказ"

Мужчине не понравилось, что гости закрылись на кухне

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии признали виновным 29-летнего уфимца, который поджег своих знакомых у себя в квартире.

Всё произошло 7 марта 2018 года. Подсудимый распивал алкоголь вместе со своими знакомыми – 36-летней женщиной и 49-летним мужчиной. Гости параллельно употребляли наркотические вещества. После того как застолье закончилось, приглашенная пара уединилась на кухне, предварительно заблокировав дверь диваном.

Наступило утро, и хозяин квартиры попытался пройти в закрытое помещение, чтобы, по версии следствия, гости поделились с ним наркотиками. Однако его туда не пустили. Мужчину это разозлило. Он разлил бензин у порога кухни и поджег его, после чего выбежал из квартиры и запер входную дверь.

Потерпевшие оказались в ловушке: окна зарешечены, дверь закрыта. Мужчина погиб на месте от отравления угарным газом. Его подруге каким-то образом удалось выбраться из квартиры, но к этому моменту она уже сильно обгорела. Женщина скончалась в больнице через 20 дней.

Изначально в ходе следствия подсудимый признал вину в причинении смерти по неосторожности, однако позже стал отрицать свою причастность к преступлению.

– Присяжные заседатели, изучив собранные следствием доказательства, пришли к выводу о виновности подсудимого в двойном убийстве, – сообщили в Следкоме Башкирии. – Судом, на основании вердикта присяжных заседателей, ему будет назначено наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU