2019-07-05T14:30:48+03:00
Происшествия

Ревнивец из Башкирии задушил своего соперника

Для расправы над жертвой он позвал троих знакомых
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Верховный суд приговорил мужчин к 20 и 17 годам "строгача"Верховный суд приговорил мужчин к 20 и 17 годам "строгача"
Изменить размер текста:

Житель Стерлитамака из ревности вместе со своим знакомым задушил мужчину. Верховный суд Башкирии вынес приговор убийцам.

На заседании было установлено, что в феврале 2018 года парень приревновал бывшую девушку к потерпевшему. Не найдя других способов выяснить отношения с соперником, обвиняемый пошел на крайние меры. К делу он привлек своего знакомого и двух подруг. Вчетвером они направились домой к будущей жертве. Преступники выломали дверь в квартиру 30-летнего мужчины, избили его, затолкали в багажник «Daewoo Nexia» и увезли на пустырь в Стерлитамакском районе. Там злоумышленники задушили беднягу тросом.

Подсудимые признали свою вину, но частично. Ранее они уже представали перед судом за различные преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Мужчины были приговорены к 20 и 17 годам «строгача». Сообщницы проведут в колонии общего режима 6 лет 7 месяцев и 5 лет 1 месяц. Одной из соучастниц убийства отсрочили наказание из-за ребенка – женщина отправится в тюрьму после того, как тому исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кандидат от ЛДПР сдал документы на пост главы Башкирии
Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии
«С защитником определились»: уфимский общественник нашел адвоката для Луизы Хайруллиной
В Башкирии пропал 62-летний Юрий Косов
В Уфе ребенок попал в больницу после ДТП
Стало известно, что грозит Луизе Хайруллиной, укравшей из банка 25 миллионов рублей
Заключенные Башкирии изготовят мусорные контейнеры за 10,5 млн рублей
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Ошибки на старте – в «БКС Брокер рассказали, как нужно начинать инвестировать
«Боится идти домой»: в Башкирии разыскивают 33-летнюю молодую мать Елену Соловей
Казанские соседи кассирши Луизы расстроились, что не узнали ее, и остались без миллиона рублей
Жители Башкирии будут платить за сжигание мусора
В Башкирии у 89-летней пенсионерки украли полмиллиона рублей
Появилось видео задержания кассирши из Башкирии, укравшей 25 млн рублей из банка
Для контроля аварийного жилищного фонда в Башкирии создано отдельное ведомство
Кассирша из Башкирии, сбежавшая с 25 млн рублей, не хочет возвращать деньги
Под Уфой отец два года совращал свою 12-летнюю дочь
«Информация о местонахождении появилась в конце июня»: новые подробности задержания кассира из Башкирии
В Уфе сотрудник ДПС составлял ложные протоколы, в которых водители оказывались пьяными
Полицейские прекратили поиск детей кассирши, присвоившей 25 миллионов
Стало известно, где скрывалась кассирша из Башкирии, укравшая 25 млн рублей
В Башкирии подорожали некоторые продукты