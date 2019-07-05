Ревнивец из Башкирии задушил своего соперника

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-05T14:30:48+03:00

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Житель Стерлитамака из ревности вместе со своим знакомым задушил мужчину. Верховный суд Башкирии вынес приговор убийцам.

На заседании было установлено, что в феврале 2018 года парень приревновал бывшую девушку к потерпевшему. Не найдя других способов выяснить отношения с соперником, обвиняемый пошел на крайние меры. К делу он привлек своего знакомого и двух подруг. Вчетвером они направились домой к будущей жертве. Преступники выломали дверь в квартиру 30-летнего мужчины, избили его, затолкали в багажник «Daewoo Nexia» и увезли на пустырь в Стерлитамакском районе. Там злоумышленники задушили беднягу тросом.

Подсудимые признали свою вину, но частично. Ранее они уже представали перед судом за различные преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Мужчины были приговорены к 20 и 17 годам «строгача». Сообщницы проведут в колонии общего режима 6 лет 7 месяцев и 5 лет 1 месяц. Одной из соучастниц убийства отсрочили наказание из-за ребенка – женщина отправится в тюрьму после того, как тому исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU