2019-07-05T13:39:54+03:00
Экономика

Ошибки на старте – в «БКС Брокер рассказали, как нужно начинать инвестировать

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На сегодняшний день есть всего один реально работающий метод приумножения активов и их сохранения – это инвестиции на финансовых рынках. Статистика доказывает, что недвижимость, депозиты, недвижимость и другие способы уступают инвестициям по ряду параметров. Как вложиться и не ошибиться, знают в «БКС Брокер».

- Для полного контроля процесса и наращивания объемов потребуется составление финансового плана. В нем также нужно отметить несколько важных пунктов – во-первых, финансовые цели, во-вторых, подходящий бенчмарк для сравнения своих активов в будущем, в-третьих, периодичность изменений структуры активов и их объем и частота, - считает управляющий директор направления консультационного брокериджа «БКС Брокер» Олег Чихладзе. К слову, в 2019 году БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка» в двух номинациях.

Старт без четкого плана – самая распространенная ошибка у начинающих инвесторов. Специалисты отмечают, что в таком случае новичок не умеет грамотно распоряжаться рисками. Он либо превышает их и тогда при турбулентности теряет спокойствие, особенно когда потери превышают комфортный уровень, либо весь процесс лишается рисков вовсе, но и покупательская способность активов с годами весомо падает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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