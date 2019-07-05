2019-07-05T15:19:40+03:00
Происшествия

В Уфе ребенок попал в больницу после ДТП

Мальчик внезапно выскочил на дорогу перед автомобилем
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Школьника госпитализировали с переломом ногиШкольника госпитализировали с переломом ноги
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В столице Башкирии накануне произошло ДТП с 9-летним ребенком. По предварительной информации, в десятом часу вечера мужчина за рулем «Рено Меган» двигался по улице Ахметова, когда на дорогу внезапно выбежал мальчик. 23-летний водитель не успел вовремя среагировать на маленького пешехода и сбил его. Школьник в результате происшествия сломал ногу. Его отвезли в больницу прибывшие на место происшествия медики.

В столичной госавтоинспекции рассказали, что за минувшие сутки в Уфе зафиксировано 93 ДТП. В шести авариях пострадали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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