2019-07-05T13:53:52+03:00
Общество

Заключенные Башкирии изготовят мусорные контейнеры за 10,5 млн рублей

Исправительная колония особого режима заключила контракты с региональными операторами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В колонии освоено производство разных типов мусорных контейнеровВ колонии освоено производство разных типов мусорных контейнеров
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Заключенные салаватской исправительной колонии №4 будут производить мусорные контейнеры для районов и городов Башкирии. Учреждение заключило контракты с администрацией Кушнаренковского района, городским округом и регоператором «Эко-Сити» города Салават, а также с уфимским «Спецавтохозяйством по уборке города». Колония изготовит по заказу своих новых партнеров металлические мусорные контейнеры различного типа на сумму в 10,5 млн рублей.

В пресс-службе УФСИН республики рассказали, что в учреждении производство контейнеров для полиэтиленовой тары было освоено еще в 2018 году. Сейчас на мощностях колонии производится евроконтейнеры для сбора макулатуры, пластика, батареек, энергосберегающих ламп и твердых коммунальных отходов.

– Производство исправительных учреждений республики позволяет на качественном уровне обустраивать площадки с мусорными контейнерами. Рассчитывая на спрос, мы готовы увеличить объемы производства, – добавил врио начальника республиканской пенитенциарной системы Антон Талалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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