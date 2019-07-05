Заключенные Башкирии изготовят мусорные контейнеры за 10,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-05T13:53:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Заключенные салаватской исправительной колонии №4 будут производить мусорные контейнеры для районов и городов Башкирии. Учреждение заключило контракты с администрацией Кушнаренковского района, городским округом и регоператором «Эко-Сити» города Салават, а также с уфимским «Спецавтохозяйством по уборке города». Колония изготовит по заказу своих новых партнеров металлические мусорные контейнеры различного типа на сумму в 10,5 млн рублей.

В пресс-службе УФСИН республики рассказали, что в учреждении производство контейнеров для полиэтиленовой тары было освоено еще в 2018 году. Сейчас на мощностях колонии производится евроконтейнеры для сбора макулатуры, пластика, батареек, энергосберегающих ламп и твердых коммунальных отходов.

– Производство исправительных учреждений республики позволяет на качественном уровне обустраивать площадки с мусорными контейнерами. Рассчитывая на спрос, мы готовы увеличить объемы производства, – добавил врио начальника республиканской пенитенциарной системы Антон Талалов.

ИСТОЧНИК KP.RU