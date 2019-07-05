2019-07-05T12:46:17+03:00
Происшествия

Казанские соседи кассирши Луизы расстроились, что не узнали ее, и остались без миллиона рублей

Награду за информацию о ее местонахождении обещал Андрей Малахов
Павел КРАЙНОВ
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Жильцы подъезда в девятиэтажке по улице Чуйкова, 9 в Казани оказались расстроены тем, что так и не узнали в своей соседке знаменитую кассиршу Луизу Хайруллину.

Из-за того, что казанцы не вглядывались в лицо новоиспеченных обитателей однокомнатной квартиры, они не смогут получить обещанный Андреем Малаховым миллион рублей. Не так давно в эфире своей авторской передачи «Прямой эфир» он пообещал награду любому, кто обладает информацией о местонахождении 36-летней женщины и ее семьи.

Как сообщает «КП-Казань», квартира, которую сняла чета Хайруллиных, сдается всем подряд. Владельцы сдали ее риелторам, которые пересдавали однушку посуточно. Новоиспеченные соседи Луизы в беседе с «Комсомолкой» подчеркнули, что всего за неделю до заселения Луизы и ее семьи, оттуда съехала шумная компания.

В этом подъезде расположена квартира, где скрывалась Луиза Хайруллина с семьей

В этом подъезде расположена квартира, где скрывалась Луиза Хайруллина с семьей

- Они особо-то и не скрывались. Выходили на общую лестничную площадку курить как все, - заявила корреспондентам «КП-Казань» соседка кассирши из Салавата, живущая этажом ниже.

Как выяснилось, жильцы дома даже не догадывались, что рядом с ними проживает знаменитая кассирша, вынесшая из отделения «Россельхозбанка» 25 млн рублей. На вопрос, почему жильцы подъезда так ее и не узнали, соседи заявили: «Ну, мы ориентировку на нее не видели же».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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