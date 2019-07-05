2019-07-05T12:35:34+03:00
Общество

Жители Башкирии будут платить за сжигание мусора

В Курултае ввели новый штраф
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Гражданам в случае нарушения предется раскошелиться на 500-200 рублейГражданам в случае нарушения предется раскошелиться на 500-200 рублей
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Депутаты Курултая Башкирии ввели штраф за сжигание мусора в общественных местах. Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Рублём будут наказывать недобропорядочных граждан, которые сжигают траву, листву, кустарники и мусор. Платить штраф придется также тем, что разводит костер на территории общего пользования – улицах, дворах, парках и скверах. Закон вступит в силу на следующей неделе.

– Закон принят в результате многочисленных обращений избирателей к парламентариям. Обозначенные факты, к сожалению, действительно имеют место, – пояснил председатель парламента Башкирии Константин Толкачев. – Сжигание мусора и листвы создает пожароопасную обстановку. Норма ответственности за подобные действия необходима

Нарушителям грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU

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