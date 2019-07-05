2019-07-05T11:58:44+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания кассирши из Башкирии, укравшей 25 млн рублей из банка

Луиза Хайруллина отказалась отвечать на вопросы на камеру
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншот видеоролика МВД РоссииФото: скриншот видеоролика МВД России
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 июля, пресс-служба МВД России опубликовала кадры с места задержания 36-летней кассирши из Салавата. Женщина скрывалась на съемной квартире в многоэтажке по улице Чуйкова в Казани. Вчера, 4 июля, ее задержали сотрудники полиции и ФСБ по Башкирии.

В видеоролике, который появился на официальном сайте МВД России, видно как Луиза Хайруллина стоит спиной к видеокамере. Сотрудник полиции спрашивает ее: «На вопросы будете отвечать?». В ответ женщина лишь отмалчивается.

Судя по видео, задержание Луизы Хайруллиной произошло посреди белого дня. На финальных кадрах ролика ее выводят из дома в наручниках.

Напомним, 36-летняя Луиза Хайруллина вынесла в сумке 25 млн рублей из отделения «Россельхозбанка» в Салавате.

Оперативное видео задержания Луизы Хайруллиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов, задержали в съемной квартире в Казани

Полиция и ФСБ совместными усилиями устроили облаву (подробности)

«Всю ночь не спал, готовлюсь к разговору со следователями»: отец сбежавшей с миллионами кассирши рассказал, как узнал о ее задержании

Мужчина рассказал корреспонденту «КП-Уфа», с кем находятся дети Луизы Хайруллиной (подробности)

Кассирша из Башкирии, сбежавшая с 25 млн рублей, не хочет возвращать деньги

Луиза не сознается полиции, куда спрятала миллионы (подробности)

Стало известно, где скрывалась кассирша из Башкирии, укравшая 25 млн рублей

В ближайшее время Луизу привезут в Уфу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24