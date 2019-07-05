Появилось видео задержания кассирши из Башкирии, укравшей 25 млн рублей из банка

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-05T11:58:44+03:00

Луиза Хайруллина отказалась отвечать на вопросы на камеру

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Сегодня, 5 июля, пресс-служба МВД России опубликовала кадры с места задержания 36-летней кассирши из Салавата. Женщина скрывалась на съемной квартире в многоэтажке по улице Чуйкова в Казани. Вчера, 4 июля, ее задержали сотрудники полиции и ФСБ по Башкирии.

В видеоролике, который появился на официальном сайте МВД России, видно как Луиза Хайруллина стоит спиной к видеокамере. Сотрудник полиции спрашивает ее: «На вопросы будете отвечать?». В ответ женщина лишь отмалчивается.

Судя по видео, задержание Луизы Хайруллиной произошло посреди белого дня. На финальных кадрах ролика ее выводят из дома в наручниках.

Напомним, 36-летняя Луиза Хайруллина вынесла в сумке 25 млн рублей из отделения «Россельхозбанка» в Салавате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/718566" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео задержания Луизы Хайруллиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU