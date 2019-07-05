Появилось видео задержания кассирши из Башкирии, укравшей 25 млн рублей из банка
Сегодня, 5 июля, пресс-служба МВД России опубликовала кадры с места задержания 36-летней кассирши из Салавата. Женщина скрывалась на съемной квартире в многоэтажке по улице Чуйкова в Казани. Вчера, 4 июля, ее задержали сотрудники полиции и ФСБ по Башкирии.
В видеоролике, который появился на официальном сайте МВД России, видно как Луиза Хайруллина стоит спиной к видеокамере. Сотрудник полиции спрашивает ее: «На вопросы будете отвечать?». В ответ женщина лишь отмалчивается.
Судя по видео, задержание Луизы Хайруллиной произошло посреди белого дня. На финальных кадрах ролика ее выводят из дома в наручниках.
Напомним, 36-летняя Луиза Хайруллина вынесла в сумке 25 млн рублей из отделения «Россельхозбанка» в Салавате.
Оперативное видео задержания Луизы Хайруллиной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов, задержали в съемной квартире в Казани
Полиция и ФСБ совместными усилиями устроили облаву (подробности)
«Всю ночь не спал, готовлюсь к разговору со следователями»: отец сбежавшей с миллионами кассирши рассказал, как узнал о ее задержании
Мужчина рассказал корреспонденту «КП-Уфа», с кем находятся дети Луизы Хайруллиной (подробности)
Кассирша из Башкирии, сбежавшая с 25 млн рублей, не хочет возвращать деньги
Луиза не сознается полиции, куда спрятала миллионы (подробности)
Стало известно, где скрывалась кассирша из Башкирии, укравшая 25 млн рублей
В ближайшее время Луизу привезут в Уфу (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU