В Башкирии мужчина сделал себе «харакири»

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-07T18:57:34+03:00

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В квартире одного из домов в Учалах 3 июля было обнаружено тело мужчины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 56-летний местного жителя нашли с двумя ножевыми ранениями в брюшную полость. Вероятнее всего, погибший совершил самоубийство. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции также обнаружили нож. Что побудило мужчину совершить «харакири», пока неизвестно.

Позже стало известно, что погибший работал машинистом в местном горно-обогатительном комбинате. Данное предприятие и его сибайский филиал ранее были признаны виновными в экологическом ущербе Сибаю.

ИСТОЧНИК KP.RU