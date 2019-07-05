Юрий Шатунов перенес экстренную операцию
Известный певец, уроженец Башкирии Юрий Шатунов перенес экстренную операцию. Артист почувствовал резкую зубную боль во время недавнего гастрольного тура. Как выяснилось позже, недуг стал лишь следствием простуды и перенесенной болезни на ногах.
В Новороссийске, где планировался концерт, Шатунова осмотрели врачи. Певец не стал отменять выступления и отработал еще 4 концерта из 37 на обезболивающих. 2 июля в Москве артиста пришлось госпитализировать. Врачи стали готовить его к экстренной операции – у Юрия обнаружили воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора певца Аркадия Кудряшова, после операции Шатунов чувствует себя хорошо. Но в медучреждении ему придется остаться, по крайней мере, на неделю.
Популярный советский и российский певец Юрий Шатунов родился в городе Кумертау в 1973 году.
ИСТОЧНИК KP.RU