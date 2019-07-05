СЕГОДНЯ 19:29 2019-07-05T19:29:58+03:00

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Известный певец, уроженец Башкирии Юрий Шатунов перенес экстренную операцию. Артист почувствовал резкую зубную боль во время недавнего гастрольного тура. Как выяснилось позже, недуг стал лишь следствием простуды и перенесенной болезни на ногах.

В Новороссийске, где планировался концерт, Шатунова осмотрели врачи. Певец не стал отменять выступления и отработал еще 4 концерта из 37 на обезболивающих. 2 июля в Москве артиста пришлось госпитализировать. Врачи стали готовить его к экстренной операции – у Юрия обнаружили воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора певца Аркадия Кудряшова, после операции Шатунов чувствует себя хорошо. Но в медучреждении ему придется остаться, по крайней мере, на неделю.

Популярный советский и российский певец Юрий Шатунов родился в городе Кумертау в 1973 году.

ИСТОЧНИК KP.RU