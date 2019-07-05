2019-07-05T13:06:57+03:00
Общество

«Боится идти домой»: в Башкирии разыскивают 33-летнюю молодую мать Елену Соловей

Женщина не выходит на связь третьи сутки
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии разыскивают пропавшую Елену СоловейВ Башкирии разыскивают пропавшую Елену Соловей
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В Стерлитамаке 3 июля пропала 33-летняя Елена Соловей. Муж пропавшей рассказал, что в тот день они повздорили, и она убежала.

- Она пришла ко мне на работу, мы поругались, тогда она сбежала, ничего не сказав. Вчера вечером я дозвонился до нее, трубку взяла некая Лиана, которая сказала, что супруга боится идти домой из-за ссоры. Также говорят, что ее видели на Первомайске, - говорит Николай.

Ранее Елена никогда не пропадала. Дома ее ждет месячный ребенок, за которым ухаживает Николай.

Приметы: рост 165 см, волосы светлые, глаза зеленые;

Была одета в зеленое платье.

Сегодня мужчина напишет заявление в полицию. Если вам известно о ее местонахождении, сообщите по телефону 89869760555.

ИСТОЧНИК KP.RU

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