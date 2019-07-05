«Боится идти домой»: в Башкирии разыскивают 33-летнюю молодую мать Елену Соловей
В Стерлитамаке 3 июля пропала 33-летняя Елена Соловей. Муж пропавшей рассказал, что в тот день они повздорили, и она убежала.
- Она пришла ко мне на работу, мы поругались, тогда она сбежала, ничего не сказав. Вчера вечером я дозвонился до нее, трубку взяла некая Лиана, которая сказала, что супруга боится идти домой из-за ссоры. Также говорят, что ее видели на Первомайске, - говорит Николай.
Ранее Елена никогда не пропадала. Дома ее ждет месячный ребенок, за которым ухаживает Николай.
Приметы: рост 165 см, волосы светлые, глаза зеленые;
Была одета в зеленое платье.
Сегодня мужчина напишет заявление в полицию. Если вам известно о ее местонахождении, сообщите по телефону 89869760555.
ИСТОЧНИК KP.RU