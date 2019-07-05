Под Уфой отец домогался своей 12-летней дочери на протяжении двух лет

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-05T10:45:59+03:00

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Стало известно об очередном случае педофилии в Башкирии. Жительница Уфы узнала о том, что её бывший муж домогался 12-летней дочери. Женщина заявила в полицию. Инцидент произошел в Иглино – именно там проживала бедная девочка с растлившим её родным отцом.

Мать школьницы жила отдельно и, по всей видимости, не подозревала, что происходило с её дочерью. Отец совращал девочку на протяжении двух лет. Как именно женщина узнала о действиях сексуального характера со стороны её бывшего мужа, не сообщается. 39-летний мужчина задержан. Он во всем сознался.

В Башкирии участились случаи совращения несовершеннолетних. Так, на днях в Ишимбае 39-летний мужчина насиловал 13-летнего мальчика семь часов.

ИСТОЧНИК KP.RU