«Информация о местонахождении появилась в конце июня»: новые подробности задержания кассира из Башкирии
Стали известны новые подробности задержания кассирши из Башкирии, присвоившей 25 миллионов и скрывшейся со своей семьей из города.
Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, о местонахождении беглецов оперативникам поступила информация еще в 20 числах июня. Все это время операция задержания разрабатывалась в условиях строжайшей секретности, чтобы информация не просочилась в СМИ и не спугнула беглецов.
- Выезд в другой субъект всегда согласовывается очень долго, через московское управление, - уточнил собеседник «КП-Уфа».
Сразу возникает вопрос – для этой ли цели у ближайших родственников брали образцы ДНК. Источник уточнил, что все же оперативники отрабатывали и версию, что беглецы могли быть мертвы.
Напомним, что Луизу Хайруллину задержали вчера вечером, 4 июля, на съемной квартире в Казани. Уже сегодня женщину должны доставить в Уфу для дальнейших следственных действий. Ранее суд заочно избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
Также в Башкирию вернутся и супруг Луизы, и ее дочери. По всей видимости, о внучках сейчас будет заботится отец кассирши, который также спешит в Уфу.
ИСТОЧНИК KP.RU