Для контроля аварийного жилищного фонда в Башкирии создано отдельное ведомство
Центр мониторинга будет следить за ветхими домами
фото: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре
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В Башкирии для контроля над ветхим жильем и расселением горожан создан Центр мониторинга жилищного фонда. Учредителем ведомства стал Госстрой республики. Руководителем назначен Рустем Идрисов.
Совместно с муниципалитетами Центр будет заниматься созданием реестра ветхих и аварийных домов. Ведомство также будет следить за исполнением контрактов на строительство многоквартирных домов и приобретения жилья для расселения людей. Помимо этого, Центр мониторинга будет проверять качество выполнения строительных работ в домах, которые возводятся в рамках реализации программ по расселению людей.
ИСТОЧНИК KP.RU