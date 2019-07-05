Полицейские прекратили поиск детей кассирши, присвоившей 25 миллионов

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-05T10:47:01+03:00

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Полицейские прекратили поиски пропавших дочерей кассира из Салавата, которая 27 мая вынесла из кассы банка 25 миллионов рублей, а после скрылась с семьей в неизвестном направлении.

Ориентировки на девочек уже исчезли с сайта МВД, где они были размещены более месяца. В настоящий момент известно только то, что малышки находятся вместе со своим отцом. Отец Луизы Хайруллиной ожидает поскорее увидеть внучек, но признается, что до сих пор не в курсе всех событий. Именно ему передадут девочек, когда их привезут в Башкирию.

В свою очередь, детский омбудсмен в Башкирии Милана Скоробогатова пообещала, что психологи окажут необходимую помощь девочкам. Очевидно, что дочерям Луизы Хайруллиной придется перенести тяжелое расставание с матерью, ведь за содеянное кассирше сейчас грозит до 10 лет лишения свободы.

- Каждому ребенку в Башкирии при необходимости всегда будет оказываться всесторонняя помощь, в том числе психологическая, если она будет необходима. Вопрос в том, что любая помощь, и медицинская, и социальная, и юридическая, и человеческая, и душевная, если ребенок будет в этом нуждаться. У девочек есть близкие родственники, насколько нам известно, хорошие, которые о них позаботятся. В Салавате сильная служба опеки, которая поможет, если это будет нужно, сильнейшая психологическая служба. В любом случае, я возьму эту ситуацию под личный контроль. Ведь самое главное, не остаться в стороне от этой ситуации, когда дети приедут в Салават и оказать им всестороннюю поддержку, - прокомментировала Милана Скоробогатова.

Напомним, что Луизу Хайруллину задержали в ходе совместной операции сотрудники МВД и ФСБ на съемной квартире в Казани. Семья арендовала жилье в районе неподалеку от аквапарка. В ближайшее время женщину доставят в Уфу для дальнейших следственных детей. Судом ей заочно определили меру пресечения в виде задержания под стражу. Расследование уголовного дела по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере" продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU