Стало известно, где скрывалась кассирша из Башкирии, укравшая 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-05T09:31:31+03:00

В ближайшее время Луизу привезут в Уфу

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Луиза Хайруллина, укравшая из банка более 20 млн рублей, скрывалась от правоохранителей в Ново-Савиновском районе Казани. Об этом рассказало издание «Реальное время».

Напомним, в конце мая пропала Луиза Хайруллина – кассир салаватского отделения «Россельхозбанка». После её исчезновения в банке была обнаружена недостача в 25 млн рублей. Хайруллину искали месяц и нашли вчера вечером, в Казани. Её задержали сотрудники управления ФСБ и МВД по Башкирии.

Луизу заочно арестовали по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Вскоре беглянку доставят в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU