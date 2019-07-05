2019-07-05T07:02:20+03:00
Происшествия

В Башкирии иномарка вылетела в кювет и перевернулась: погиб молодой парень

Водитель не справился с управлением на опасном повороте
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Смертельная авария произошла вчера утром, 4 июля, в Давлекановском районе Башкирии. На 34-ом километре автодороги Давлеканово-Буздяк, неподалеку от деревни Ивановка, перевернулась «Тойота Камри». По предварительной версии, владелец иномарки, 23-летний уфимец, не справился с управлением на опасном повороте и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу и смялся; в результате от полученных травм скончался 24-летний пассажир. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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