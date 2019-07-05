Суд заочно арестовал кассиршу из Башкирии, вынесшую из банка 25 млн рублей
Вся Башкирия обсуждает последнюю новость часа: в Казани на съемной квартире оперативники задержали кассиршу из Салавата, которая 27 мая вынесла из кассы банка более 25 миллионов рублей, а потом скрылась с семьей в неизвестном направлении. Вопреки всем предположениям, беглецы не отправились за границу и не затаились в глухой деревне, а сняли квартиру в соседнем регионе.
Операцию по задержанию Луизы осуществляли совместно сотрудники МВД и ФСБ. Все произошло тихо и в условиях абсолютной секретности, а сама женщина даже не сопротивлялась, будто подозревала, что рано или поздно все так и должно было закончиться. Впрочем, денег в квартире не оказалось, и сейчас следователи выясняют, успели ли Хайруллины потратить миллионы или где-то их прячут.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата в особо групном размере". Суд вынес заочное решение об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Так что ближайшие два месяца Луиза проведет в следственном изоляторе, рассказывая в деталях о своем неудавшемся плане побега.
- Сейчас с женщиной проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», - сообщили в пресс-службе МВД по России.
ИСТОЧНИК KP.RU