Суд заочно арестовал кассиршу из Башкирии, вынесшую из банка 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:47 2019-07-05T06:52:56+03:00

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Вся Башкирия обсуждает последнюю новость часа: в Казани на съемной квартире оперативники задержали кассиршу из Салавата, которая 27 мая вынесла из кассы банка более 25 миллионов рублей, а потом скрылась с семьей в неизвестном направлении. Вопреки всем предположениям, беглецы не отправились за границу и не затаились в глухой деревне, а сняли квартиру в соседнем регионе.

Операцию по задержанию Луизы осуществляли совместно сотрудники МВД и ФСБ. Все произошло тихо и в условиях абсолютной секретности, а сама женщина даже не сопротивлялась, будто подозревала, что рано или поздно все так и должно было закончиться. Впрочем, денег в квартире не оказалось, и сейчас следователи выясняют, успели ли Хайруллины потратить миллионы или где-то их прячут.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата в особо групном размере". Суд вынес заочное решение об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Так что ближайшие два месяца Луиза проведет в следственном изоляторе, рассказывая в деталях о своем неудавшемся плане побега.

- Сейчас с женщиной проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», - сообщили в пресс-службе МВД по России.

ИСТОЧНИК KP.RU