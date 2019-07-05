Тело уфимки, скончавшейся в Греции, перевезут на родину

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-05T06:28:45+03:00

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В Уфе благодаря откликнувшимся неравнодушным людям закрыт сбор на репатриацию тела Альмиры Захаровой. Напомним, что молодая женщина отправилась в долгожданный отпуск в Грецию, но 25 июня скоропостижно скончалась. Ее тело нашли в гостиничном номере местные полицейские, предварительной версией гибели называется инсульт мозга.

Чтобы доставить тело уфимки на родину, похоронное бюро запросило 300 тысяч рублей. Дело в том, что девушка путешествовала самостоятельно, а не через туристическую фирму, поэтому и страховка ее не смогла покрыть такие непредвиденные обстоятельства. Родные и друзья Альмиры обратились ко всем неравнодушным людям в социальных сетях, и вскоре сбор был закрыт.

- Сбор закрыт! От лица всех друзей Альмиры и ее мамы мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто остался неравнодушен к нашей истории! С помощью общих друзей и абсолютно незнакомых людей мы смогли собрать сумму, необходимую на транспортировку тела из Греции в Россию. Мир не без добрых людей , - сообщила близкая подруга Альмиры.

ИСТОЧНИК KP.RU