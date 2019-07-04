Уфимец застал маленьких девочек за взрослым занятием

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-04T19:31:47+03:00

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Житель уфимского микрорайона Дема застал маленьких девочек за совсем недетским занятием: найдя укромный уголок школьница, которой на вид всего 10-12 лет, торопливо выкуривает сигарету, пока ее младшие подружки, оглядываясь по сторонам, высматривают появление взрослых. Проступок детей уфимец заснял на видео и выложил в социальную сеть, призвав родителей повнимательнее присмотреться к своим детям и не допускать их курения в столь юном возрасте.

- Если родители заранее объяснили, чем это грозит, то думаю, что ребенок не будет курить. Надеюсь я смогу объяснить своим детям, как это плохо, - поддержали автора видео другие комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/718471" frameborder="0"></iframe> В Башкирии маленьких девочек застукали за курением.

ИСТОЧНИК KP.RU