Уфимец застал маленьких девочек за взрослым занятием
Житель уфимского микрорайона Дема застал маленьких девочек за совсем недетским занятием: найдя укромный уголок школьница, которой на вид всего 10-12 лет, торопливо выкуривает сигарету, пока ее младшие подружки, оглядываясь по сторонам, высматривают появление взрослых. Проступок детей уфимец заснял на видео и выложил в социальную сеть, призвав родителей повнимательнее присмотреться к своим детям и не допускать их курения в столь юном возрасте.
- Если родители заранее объяснили, чем это грозит, то думаю, что ребенок не будет курить. Надеюсь я смогу объяснить своим детям, как это плохо, - поддержали автора видео другие комментаторы.
В Башкирии маленьких девочек застукали за курением.
ИСТОЧНИК KP.RU