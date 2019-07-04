2019-07-04T19:31:47+03:00
Общество

Уфимец застал маленьких девочек за взрослым занятием

Найдя укромное местечко, школьницы учились курить [видео]
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Уфимских школьниц застукали за взрослым занятиемУфимских школьниц застукали за взрослым занятием
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Житель уфимского микрорайона Дема застал маленьких девочек за совсем недетским занятием: найдя укромный уголок школьница, которой на вид всего 10-12 лет, торопливо выкуривает сигарету, пока ее младшие подружки, оглядываясь по сторонам, высматривают появление взрослых. Проступок детей уфимец заснял на видео и выложил в социальную сеть, призвав родителей повнимательнее присмотреться к своим детям и не допускать их курения в столь юном возрасте.

- Если родители заранее объяснили, чем это грозит, то думаю, что ребенок не будет курить. Надеюсь я смогу объяснить своим детям, как это плохо, - поддержали автора видео другие комментаторы.

В Башкирии маленьких девочек застукали за курением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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