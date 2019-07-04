2019-07-04T19:59:57+03:00
Происшествия

Житель Башкирии предлагал свою помощь в получении военных билетов

За попытку посредничества во взятке мужчине грозит тюремный срок
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: следком по РБФото: следком по РБ
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В Уфе перед судом предстанет 37-летний житель Чишминского района, который обвиняется в предложении посредничества при взятке.

Следователи выяснили, что в марте этого года двое 18-летних призывников решили в интернете поискать варианты, как получить военный билет, а вот в армии не служить. На объявление откликнулся мужчина, который похвастался близким знакомством с должностными лицами из Уфимского военного комиссариата и пообещал за 180 тысяч рублей получить военный билет. Поначалу молодые люди согласились, но, смекнув, что подписываются на преступление, обратились в полицию. В апреле посредник был задержан с поличным во время получения оговоренной суммы.

- В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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