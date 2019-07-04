В Уфе пропала без вести 51-летняя Татьяна Старочкина
Женщину разыскивают с 27 июня
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Уфе родные и близкие разыскивают 51-летнюю Татьяну Старочкину. Женщина вышла из дома 27 июня, и с тех пор от нее нет никаких известий. Родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам ДПСО «Лиза Алерт Башкортостан».
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.
Была одета: коричневая фуфайка, синие брюки, фиолетовая кофта, серая бейсболка, серые сланцы.
Если вам что-то известно о местонахождении женщина, пожалуйста, сообщите в полицию или к поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU