В Уфе пропала без вести 51-летняя Татьяна Старочкина

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-04T17:50:53+03:00

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В Уфе родные и близкие разыскивают 51-летнюю Татьяну Старочкину. Женщина вышла из дома 27 июня, и с тех пор от нее нет никаких известий. Родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам ДПСО «Лиза Алерт Башкортостан».

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета: коричневая фуфайка, синие брюки, фиолетовая кофта, серая бейсболка, серые сланцы.

Если вам что-то известно о местонахождении женщина, пожалуйста, сообщите в полицию или к поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU