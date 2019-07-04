«Однажды он просто пропал»: бывшая Радика Юльякшина о разрыве отношений
Бывшая девушка Радика Юльякшина Алина Галимова рассказала о том, как закончились их отношения.
Участница телепроекта «Дом 2» в интервью изданию «Татар-информ» объяснила, что паре постоянно приходилось жить вместе с командой артиста.
- С ними я чувствовала себя неуютно. Мы жили с ними, а в команде были одни парни. Получается, я одна среди кучи парней. Радик говорил «Моя команда живет здесь, я не могу переехать в другую квартиру», - рассказывает Галимова.
Любопытно, что после расставания артист попросил девушку собрать его вещи.
- Ребята планировали жить в отдельном доме. В один из дней Радик пропал. Оставил меня в четырехкомнатной квартире. Я была в шоке. Он написал мне «Собери, пожалуйста, мои вещи, ребята заберут». Но как-то пришла домой, а в квартире даже куска хлеба не осталось.
Также Галимова добавила, что «Радик пил и не нравился ее родителям».
ИСТОЧНИК KP.RU