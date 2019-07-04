«Однажды он просто пропал»: бывшая Радика Юльякшина о разрыве отношений

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-04T15:51:02+03:00

Алине не нравилось, что вместе с ней и Радиком живет его команда

Пара была вместе несколько лет

Изменить размер текста: A A

Бывшая девушка Радика Юльякшина Алина Галимова рассказала о том, как закончились их отношения.

Участница телепроекта «Дом 2» в интервью изданию «Татар-информ» объяснила, что паре постоянно приходилось жить вместе с командой артиста.

- С ними я чувствовала себя неуютно. Мы жили с ними, а в команде были одни парни. Получается, я одна среди кучи парней. Радик говорил «Моя команда живет здесь, я не могу переехать в другую квартиру», - рассказывает Галимова.

Любопытно, что после расставания артист попросил девушку собрать его вещи.

- Ребята планировали жить в отдельном доме. В один из дней Радик пропал. Оставил меня в четырехкомнатной квартире. Я была в шоке. Он написал мне «Собери, пожалуйста, мои вещи, ребята заберут». Но как-то пришла домой, а в квартире даже куска хлеба не осталось.

Также Галимова добавила, что «Радик пил и не нравился ее родителям».

ИСТОЧНИК KP.RU