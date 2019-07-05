В Башкирии у 89-летней пенсионерки украли полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-05T11:51:47+03:00

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В деревне Бибахтино Иглинского района обокрали 89-летнюю пенсионерку. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступник вынес из дома пожилой женщины 420 тысяч рублей. Потерпевшая написала заявление в полицию в день кражи, 1 июля.

На месте преступления правоохранители обнаружили следы взлома, обуви и рук. В доме также была найдена отвертка и резиновая перчатка. По всей видимости, вор не первый раз проворачивает подобную кражу. По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 – тайное хищение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU