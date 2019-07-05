В Уфе могут открыть силиконовый бордель

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-05T07:58:54+03:00

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На площадке бесплатных объявлений в Уфе предлагают франшизу на открытие специфического бизнеса с силиконовыми куклами – своего рода законный бордель. Как сообщили коллеги из телеканала "Вся Уфа", купить дело можно за 400 тысяч рублей. Подобные публичные дома уже открылись и пользуются популярностью в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. На очереди – столица Башкирии.

Разумеется, в законодательстве прописан запрет на проституцию, но едва ли силиконовые куклы подпадают под него, поэтому в России такой бизнес вполне легален. Решится ли кто-нибудь открыть необычное дело в Уфе, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU