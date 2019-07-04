Депутат из Башкирии, устроивший пьяный дебош в полиции, лишился статуса

СЕГОДНЯ 18:48 2019-07-04T18:49:41+03:00

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Директор Сибайского колледжа строительства и сервиса, депутат «Единой России» Гайса Хасанов был осужден за оскорбление власти. История произошла еще в сентябре 2018 года, когда Хасанова после выборов задержали за нетрезвое вождение.

В отделе полиции он был сильно возмущен тем, что стражи порядка остановили его. По его словам, останавливать депутата – это подло. Параллельно Хасанов матерился и оскорблял сотрудников. Один из правоохранителей предупредил, что напишет на него заявление. В ответ депутат стал угрожать полицейскому, сказав, что тот «не будет здесь жить».

В конце концов, на чиновника завели уголовное дело за оскорбление представителей власти. После того как депутат заплатил двум поруганным полицейским по пять тысяч рублей, суд прекратил дело. На него также наложили штраф в 15 тысяч рублей. Оскорбленные стражи порядка не желали мириться с тем, что их часть оценена в пять тысяч рублей, и подали гражданский иск с требованием о моральной компенсации по 50 тысяч рублей на каждого. Суд удовлетворил их требования частично – оба получили по 30 тысяч. Депутат на протяжении судебных тяжб признавал свою вину.

– В настоящее время Гайса Хасанов не является членом партии «Единая Россия» и депутатом городского совета Сибая. Он вышел из партии в ноябре 2018 года. У нас создана комиссия «Единой России» по этике, которая внимательно следит за соблюдением членами Партии этических норм, – прокомментировали инцидент в партии.

ИСТОЧНИК KP.RU