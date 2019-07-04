2019-07-04T13:26:35+03:00
Общество

В Уфе началась реконструкция республиканского кардиоцентра

На строительство нового здания хирургического корпуса потратят 2,6 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Строительство хирургического корпуса — только часть проекта по реконструкции кардиоцентраСтроительство хирургического корпуса — только часть проекта по реконструкции кардиоцентра
Изменить размер текста:

В Уфе начались подготовительные работы по реконструкции республиканского кардиоцентра. За два года подрядная организация «Фирма СУ-10» должна построить здание хирургического корпуса. О начале работ изданию РБК Уфа сообщил зампредседателя Госкомитета Башкирии по строительству Артем Ковшов.

На возведение нового корпуса из бюджета Башкирии было выделено 2,6 млрд рублей. Работы должны завершиться в ноябре 2021 года. Реконструкция кардиоцентра включает в себя и другие пункты, в их числе ремонт первых трех этажей существующего здания. Совокупная стоимость проекта превышает 6,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Уфы натравили на нарушителей порядка робота
Жителей Башкирии обогреют на 7,5 млрд рублей
В Башкирии мужчина семь часов насиловал ребенка
В Башкирии загорелся дом, которому больше ста лет
«Повредила шею, обнаружили опухоль»: 4-летней девочке из Башкирии требуется помощь
«Дом.ru» запустил ТВ-приставку на Android
В Уфе водитель на «Ладе» сбил 13-летнюю девочку
В Следкоме Башкирии прокомментировали гибель 23-летней уфимки
В Уфе пьяные мужчины напали, увезли за город и изнасиловали двух маленьких девочек
Эксперты выяснили, у какого оператора самая высокая скорость мобильного интернета
«Не ведитесь на это!»: мошенники наживаются на мальчике из Сибая, которого сбил грузовик
В Уфе маленький ребенок пытался выбраться из дома через балкон
18-летняя девушка за рулем ВАЗа сбила велосипедиста в Башкирии
В Башкирии водитель без прав опрокинул автомобиль в кювет
Вечером в центре Уфы бегала абсолютно голая женщина
«Смотрите, как приходится зарабатывать»: вахтовик из Башкирии на видео рассказал о тяжелых условиях работы
В уфимской Черниковке перекроют несколько улиц
В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
Упавшего с моста в Уфе парня похоронят на родине
В Уфе директор турфирмы скрылась с миллионами чужих рублей
В Башкирии все семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта ушли в отставку
«Мог матом послать»: бывшая девушка Радика Юльякшина рассказала о звездной болезни и ревности
Поиски пропавшей в Уфе 23-летней девушки завершились трагедией
Власти Сибая обратились за помощью в совет по правам человека