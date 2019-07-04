В Уфе началась реконструкция республиканского кардиоцентра
На строительство нового здания хирургического корпуса потратят 2,6 млрд рублей
Строительство хирургического корпуса — только часть проекта по реконструкции кардиоцентра
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В Уфе начались подготовительные работы по реконструкции республиканского кардиоцентра. За два года подрядная организация «Фирма СУ-10» должна построить здание хирургического корпуса. О начале работ изданию РБК Уфа сообщил зампредседателя Госкомитета Башкирии по строительству Артем Ковшов.
На возведение нового корпуса из бюджета Башкирии было выделено 2,6 млрд рублей. Работы должны завершиться в ноябре 2021 года. Реконструкция кардиоцентра включает в себя и другие пункты, в их числе ремонт первых трех этажей существующего здания. Совокупная стоимость проекта превышает 6,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU