В Уфе началась реконструкция республиканского кардиоцентра

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-04T13:26:35+03:00

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В Уфе начались подготовительные работы по реконструкции республиканского кардиоцентра. За два года подрядная организация «Фирма СУ-10» должна построить здание хирургического корпуса. О начале работ изданию РБК Уфа сообщил зампредседателя Госкомитета Башкирии по строительству Артем Ковшов.

На возведение нового корпуса из бюджета Башкирии было выделено 2,6 млрд рублей. Работы должны завершиться в ноябре 2021 года. Реконструкция кардиоцентра включает в себя и другие пункты, в их числе ремонт первых трех этажей существующего здания. Совокупная стоимость проекта превышает 6,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU