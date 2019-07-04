Власти Уфы натравили на нарушителей порядка робота

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-04T14:11:47+03:00

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В администрации Уфы рассказали о внедрении системы «Автодозвон». Она призвана пресечь незаконную расклейку рекламных объявлений. В центре общественной безопасности по Уфе объяснили, как система будет работать.

Сначала устанавливается сам факт самовольного размещения информации на остановочных павильонах, столбах и прочих элементах городской среды. Затем на указанный в объявлении номер телефона отправляются голосовые сообщения. В них автоответчик информирует о нарушении правил благоустройства и необходимости устранить объявления. В конце он учтиво сообщает контактные данные, куда нужно обратиться для отключения автодозвона. Сообщения нарушители будут получать в будние дни с 9 до 18 часов.

Систему «Автодозвон» можно будет отключить только через официальное обращение. В черный список телефон отправлять бесполезно – каждый раз робот будет звонить с нового номера. База данных нарушителей обновляется постоянно: в неё добавляются выявленные контакты недобропорядочных граждан и исключаются те, кто принял меры по устранению объявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU